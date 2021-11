Harry Potter: Chris Columbus vorrebbe riportare sullo schermo il trio in un nuovo film!

Sono stati diversi i festeggiamenti in occasione del 20° anniversario del primo film di Harry Potter, diretto da Chris Columbus. Il regista de La Pietra Filosofale e La Camera dei Segreti, adesso vorrebbe tornare nel mondo creato da J.K.Rowling, adattando l'opera teatrale del 2016 Harry Potter and the Cursed Child.

La commedia, scritta da Jack Thorne basandosi sulla storia creata da Rowling e Tiffany, si svolge 19 anni dopo gli eventi del romanzo del 2007 Harry Potter e i doni della morte. Dunque gli attori dei primi film, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, avrebbero l'età per poter tornare a vestire i panni dei tre protagonisti, senza bisogno di sostituzioni. Il film seguirebbe le vicende di Harry che lavora al Ministero della Magia, e Columbus ha dichiarato di essere molto stuzzicato dall'idea di portare dei personaggi più maturi di questo universo sullo schermo. "Mi piacerebbe dirigere The Cursed Child. È una grande commedia e i bambini hanno l'età giusta per interpretare quei ruoli. È una mia piccola fantasia", ha detto Columbus a Variety.

I fan di "Harry Potter" hanno già avuto un assaggio di come potrebbero essere i tre da adulti ne in "I Doni della Morte - Parte 2" dove il team di trucco aveva lavorato sodo per invecchiare gli attori ventenni. Adesso sarebbe tutto molto più semplice, perché Radcliffe ha 32 anni, Grint 33 e Watson 31.

The Cursed Child, l'opera divisa in due parti, ha vinto ben sei Tony, dunque sarebbe un'ottima base da cui partire. Columbus nel corso dell'intervista è tornato anche indietro e ha parlato anche del contestato lunghissimo montaggio di Harry Potter e la pietra filosofale, che inizialmente durava quasi tre ore, e in seguito ha raggiunto le due ore e trentadue, una durata considerata comunque esagerata per un film per "ragazzi".

Adesso, il regista, è pronto a tornare a sfidare tutti con un nuovo progetto ispirato al mondo creato da J.K. Rowling: cosa ne pensate?