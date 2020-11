Harry Potter, Chris Columbus svela:'Il montaggio iniziale del primo film durava tre ore'

Harry Potter e la pietra filosofale è il quarto film più lungo della saga tratta dalle opere di J.K. Rowling. Il film dura ben 152 minuti, oltre due ore e mezza. Una lunghezza notevole per un film tratto da un romanzo per l'infanzia. Tuttavia ora scopriamo che il montaggio iniziale sarebbe durato ancor di più: 172 minuti, quasi tre ore.

A rivelarlo è il regista del film, Chris Columbus, in una recente intervista rilasciata a Collider, dove spiega che sono stati i genitori che hanno assistito alla prima proiezione:"Quando abbiamo finito il film e l'abbiamo proiettato a Chicago, è una bella fortuna per noi proiettare i nostri film a Chicago, quindi nel giorno in cui potevamo andare in un cinema volavamo a Chicago e proiettavamo il film al pubblico. Il pubblico l'ha adorato. Il pubblico si divorò il film. Era lungo due ore e cinquanta minuti in quel momento e i bambini pensavano che fosse troppo breve mentre i genitori pensavano che fosse troppo lungo".



Nel formato Blu-ray è stata rilasciata una versione estesa che ha aggiunto altri sette minuti al runtime ma il resto del materiale eliminato è disponibile negli extra dei DVD e dei Blu-ray. Il film più lungo dell'intera saga rimane Harry Potter e la camera dei segreti:"Mi sono divertito molto di più con Harry Potter e la camera dei segreti. Era come la notte e il giorno, perché potevo davvero scatenarmi un po' e portare un po' del mio stile particolare per il film".

I primi due film del franchise sono stati diretti da Chris Columbus, che passò poi il timone ad Alfonso Cuarón per Il prigioniero di Azkaban, che a sua volta venne sostituito da Mike Newell per Harry Potter e il calice di fuoco. Infine il seggiolino del regista venne affidato definitivamente a David Yates per i successivi capitoli.



Harry Potter e la pietra filosofale venne accusato di blasfemia a causa di una location. A vent'anni dall'uscita il primo film di Harry Potter ha superato il miliardo d'incasso al box-office nel mese di agosto.