Harry Potter, Chris Columbus sicuro: 'Un remake? Che senso avrebbe?'

In tempi come questi, in cui remake e reboot vanno per la maggiore, è inevitabile pensare anche alla possibilità di dare nuova vita a una saga straordinariamente popolare come quella di Harry Potter: non tutti, però, sembrano vedere di buon occhio l'eventualità di un nuovo film senza Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

A parlarne, dopo essersi detto disponibile a girare un sequel di Harry Potter, è stato il regista dei primi due capitoli della saga, Chris Columbus: "Non so rispondere... Non lo so, voglio dire, nella Hollywood di oggi tutti fanno remake e reboot di qualsiasi cosa, c'è persino un reboot di Mamma ho Perso l'Aereo in uscita" sono state le sue parole sulla possibilità che a Hollywood decidano di puntare su di un'operazione del genere.

Il suo giudizio, però, sarebbe decisamente poco favorevole alla cosa: "Quale sarebbe il senso? Il film esiste già, meglio continuare a vivere con il film che c'è già. Non avrebbe senso un remake de Il Mago di Oz, non avrebbe senso il remake di qualunque classico. Facciamo qualcosa di originale, abbiamo bisogno di cose originali".

E voi, come reagireste ad un'iniziativa del genere? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che Harry Potter tornerà in sala per il ventennale dell'uscita de La Pietra Filosofale.