Harry Potter, Chris Columbus: 'I genitori di Daniel Radcliffe non volevano farlo firmare'

Dopo aver discusso del ruolo di Robin Williams in Harry Potter, il regista del primo episodio Chris Columbus ha parlato anche della scelta del giovane attore Daniel Radcliffe per La pietra filosofale.

In una lunga intervista che ripercorre la produzione di Harry Potter e la pietra filosofale, il regista ha ricordato la prima volta che ha visto Daniel Radcliffe all'opera, nella miniserie della BBC David Copperfield, dove l'attore bambino interpretava una versione giovane dell'omonimo protagonista. Nonostante Radcliffe fosse solo in due o tre scene, Columbus capì immediatamente che il bambino era la persona giusta per interpretare Harry Potter, pertanto richiese subito un incontro con lui. Ma il direttore del casting de La pietra filosofale bocciò l'idea: "Mi disse che non saremmo mai riusciti ad ingaggiarlo, perché i genitori di Daniel erano nel settore ed era già circolata la voce secondo cui non volessero farlo partecipare a quel progetto. Mi disse letteralmente: 'Scordati di quel ragazzino'".

La decisione dunque sembrava definitiva, soprattutto con la Warner Bros che stava guardando a Tom Felton per interpretare Harry Potter in quel momento. Ma il produttore di Harry Potter e la pietra filosofale David Heyman non si fece scoraggiare dalle parole del direttore del casting, e andò a trovare personalmente i genitori di Daniel Radcliffe durante l'intervallo di uno spettacolo teatrale del West End. Come ha detto Columbus a THR: "David ha un fare molto affascinante, e immagino che in qualche modo riuscì a convincerli! I genitori acconsentirono ad un provino, e quella è stata la loro fine" ha scherzato il regista.

