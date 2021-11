Harry Potter, Chris Columbus: 'Alan Rickman conosceva il destino di Piton fin dall'inizio'

In questi giorni si stanno festeggiando i primi 20 anni dall'uscita nelle sale di tutto il mondo di Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling e che venne diretto da Chris Columbus. Proprio il regista nel corso delle sue interviste sta svelando dettagli e curiosità sul quel primo film.

Parlando ai microfoni di The A.V. Club, Columbus ha parlato dell'epoca in cui scelsero Alan Rickman per la parte di Severus Piton, personaggio che avrebbe acquisito negli anni un ruolo sempre più centrale all'interno della narrazione e delle svolte della trama di tutta la saga. "Lo convincemmo a farlo, poi J.K. Rowling lo portò fuori a cena e gli rivelò quello che sarebbe accaduto a Piton nel corso della saga, compreso il settimo libro".

Il regista poi ha proseguito dicendo che poiché a quel punto Rickman aveva più dettagli di lui sul personaggio, "avrebbe aggiunto delle piccole idiosincrasie" nella sua performance. "E io non capivo da dove venissero. Andavo da lui e gli dicevo: 'E quello cos'era?' E lui mi rispondeva: 'Oh, lo saprai quando leggerai il settimo libro'. Ok, sì, ma questo non mi aiuta adesso. Io sto dirigendo il primo film". Columbus ha poi ammesso che una volta letto il settimo libro capì tutto: 'Fu una scelta brillante, la sua". Nella stessa intervista, Columbus rivelò che non fu facile convincere Rickman al cast per via della natura da villain del ruolo, poiché non voleva continuare con quel trend dopo aver fatto il villain in Die Hard e Robin Hood.

Pochi giorni fa è stata annunciata la reunion di Harry Potter per il 20° anniversario. L'evento sarà trasmesso su HBO Max il 1 gennaio 2022: resta dunque da vedere tramite quali canali la reunion sbarcherà in Italia. Nell'attesa del grande evento, comunque, ecco quali scene dei libri ci piacerebbe vedere nella director's cut di Harry Potter.