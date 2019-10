Harry Potter: chiude i battenti Pottermore per lasciare il posto ad un nuovo sito

Secondo quanto scrivono gli ultimi report, il celebre sito dedicato al mondo di Harry Potter, Pottermore, sta per chiudere e intraprendere una nuova avventura. Il sito ha infatti confermato la necessità di un rebrand per la nuova generazione; è stato annunciato che Pottermore, creato da J.K. Rowling, chiuderà a meno di un decennio dal suo lancio.

Ci sarà un passaggio di consegne: da Pottermore a The Wizarding World. Tale rebranding è stato messo in atto per valorizzare i futuri progetti di Harry Potter che potrebbero non rientrare in Pottermore. Ma per gli utenti non sarà un problema; potranno trasferire il loro account di Pottermore su The Wizarding World al più presto.

Pottermore ha confermato quest'operazione in una nota:"Dopo sette anni passati a fornirti tutti gli ultimi report su Wizarding World, analizzando ogni singolo aspetto delle storie di Harry Potter e le ultime notizie sui film di Animali Fantastici, sfidando il tuo fandom con alcuni quiz piuttosto difficili e, naturalmente, chiedendoti di scoprire la tua vera casa ad Hogwarts, ora possiamo annunciare...che faremo di più! Proprio accanto alla nostra nuova casa, WizardingWorld.com".



"Un po' come The Burrow; stiamo magicamente aggiungendo qualche piano extra alla nostra casa e lanciando alcuni incantesimi d'estensione, portando il contenuto che conosci e ami di Pottermore.com e aggiungendo alcune nuove sorprese migliorate. Una visita su Pottermore.com reindirizzerà a WizardingWorld.com ma non preoccuparti, non hai fatto un errore con la tua Floo Powder; è ancora la casa online di Harry Potter e Animali fantastici".

J.K. Rowling qualche settimana fa aveva pubblicato un post misterioso su Twitter che lasciava presagire qualche novità in vista. Recentemente una scuola cattolica si era scagliata contro i libri di Harry Potter, sconsigliandone la lettura ai propri studenti perché evocherebbero gli spiriti.