Harry Potter, chi ha regalato al maghetto la Nimbus 2000? Le ipotesi dei fan

Sono passati più di vent'anni dall'uscita nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale, ma la passione dei fan nei confronti della saga tratta dai libri di J.K. Rowling non si è mai affievolita. Anche in questo periodo su Reddit non sono mancate alcune riflessioni su un mistero che circonda un passaggio della saga.

Nonostante diversi dubbi siano stati fugati nel corso degli anni, ci sono ancora dettagli del franchise che lasciano più di qualche dubbio agli spettatori. Se avete nostalgia della saga, su Everyeye trovate la recensione della reunion di Harry Potter.

In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry riceve un pacco contenente l'ultimo modello di scopa magica, la Firebolt.



Il regalo gli viene consegnato in forma anonima ma Harry è abbastanza sicuro che il mittente sia Sirius Black (nei libri Hermione informa la McGranitt perché il regalo viene consegnato a Natale, ben prima che fosse provata ai giovani protagonisti l'innocenza di Sirius).

Il regalo di Sirius ha portato un fan a ripensare ad un'altra scopa regalata al protagonista.

In Harry Potter e la pietra filosofale, Harry si rivela un giocatore di Quidditch di grande talento e viene notato dalla professoressa McGranitt che infrange le regole pur di permettere al giovane maghetto di giocare per la squadra dei Grifondoro. Dopo esser stato ammesso in squadra, Harry riceve la Nimbus 2000, il miglior modello di scopa sul mercato all'epoca. Sebbene gli indizi conducano proprio alla McGranitt, non è mai stato svelato esplicitamente il nome del mittente del regalo. Ciò ha contribuito a generare altre ipotesi e motivazioni riguardo al dono.



L'utente crede che McGranitt abbia regalato la scopa a Harry per il senso di colpa generato dall'averlo lasciato ai Dursley e per l'affetto nei confronti dei suoi genitori. C'è chi ritiene che Silente sia l'artefice di tutto e chi pensa che la scopa sia stata acquistata con i soldi di Harry.



Secondo voi qual è la tesi maggiormente plausibile sul regalo ricevuto da Harry?