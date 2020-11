Harry Potter, chi è il miglior insegnante di Difesa Contro le Arti Oscure? La classifica

È tempo di fare una classifica dei migliori insegnanti di Difesa Contro Le Arti Oscure a Hogwarts, non trovate? Fortuna che ci ha pensato Collider.

Se amate Harry Potter avrete sicuramente un'opinione su chi possa essere il migliore insegnante di Difesa Contro Le Arti Oscure, quindi questa classifica stilata dai nostri colleghi farà sicuramente al caso vostro.

Ora, Collider ci tiene a specificare che il criterio base qui è stato la competenza in materia del soggetto e la sua efficacia nel ruolo, per cui dritto all'ultimo posto va "Mr. 'Un troooooll nei sotterranei... Io ve l'ho detto' *sviene" a.k.a. Quirinus Raptor, o se volete, l'altra faccia di Colui-CheNon-Deve-Essere-Nominato, distanziato di poco da un altro grande esempio di virtute e canoscenza... Gilderoy Allock.

Al quarto posto (uno per ogni anno, il settimo sappiamo bene come è andata), una vera gemma: Dolores Umbridge, il cui ruolo in cattedra è durato poco, ma ha decisamente lasciato il segno... Interpretatela come volete.

Terzo posto per Malocchio Moody, o per meglio dire, Barty Crouch Jr., che se non altro qualcosa ai ragazzi ha iniziato, come le maledizioni senza perdono (o che Malfoy non può averla sempre vinta).

Il secondo e primo posto sono infine occupati rispettivamente da Severus Piton e Remus Lupin che, nonostante le circostanze meno che ideali per entrambi, sono stati sicuramente i professori più competenti e capaci di trasmettere il loro sapere (Lupin, addirittura, ha impartito lezioni utili fin dalla sua prima apparizione, una che persino noi poveri babbani possiamo applicare facilmente: cioccolata!).

Riepilogando:

6. Quirinus Raptor

5. Gilderoy Allock

4. Dolores Umbridge

3. Malocchio Moddy/Barty Crouch Jr.

2. Severus Piton

1. Remus Lupin

E voi, siete d'accordo? Fateci sapere la vostra nei commenti.

