Harry Potter, chi è David Holmes? La storia dello stuntman rimasto paralizzato sul set

Daniel Radcliffe ha fatto sapere che sarà parte del team di produzione di un documentario su David Holmes, lo stuntman rimasto paralizzato a seguito di un incidente sul set di Harry Potter. La controfigura aveva partecipato a diversi film della saga prima di rompersi il collo durante una scena di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1.

Dopo aver parlato dei nuovi set Lego dedicati a Harry Potter, torniamo a parlare, anche se in modo indiretto, della saga del maghetto e delle trasposizioni cinematografiche dai libri di J.K. Rowling per riportare la notizia dei lavori sul documentario David Holmes: The Boy Who Lived.

Lo stuntman ha subito il grave incidente durante una scena in cui, per simulare un’esplosione, è stato scaraventato contro un muro.

Il documentario HBO racconterà la storia delle sue interpretazioni e delle sue acrobazie sul set e delle difficili sfide che deve affrontare nella sua quotidianità dopo l’evento che gli ha drasticamente cambiato la vita.

HBO ci ha tenuto a specificare come lo spirito di resilienza di David sia di grande ispirazione per il mondo del cinema e in un comunicato ha specificato come “Il film riflette anche temi universali legati alla vita, alla crescita, alla costruzione dell’identità e ai legami che ci uniscono e ci sostengono in un mondo incerto”.

Daniel Radcliffe a quanto pare sarebbe un grande amico del protagonista e vorrebbe omaggiare lo sfortunato compagno d’avventura e allo stesso tempo mettere sotto i riflettori il lavoro degli stuntman, troppo spesso sottovalutato nonostante siano in qualche modo la vera anima dell’industria cinematografica.

