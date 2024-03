Harry Potter celebra la Burrobirra questa primavera: scoprite gli eventi dedicati

La Burrobirra è diventata estremamente popolare sin dalla diffusione cinematografica della saga di Harry Potter negli anni 2000. Ecco perché Universal Destinations and Experiences ha costruito le sezioni di The Wizarding World of Harry Potter nei suoi parchi a tema, nei quali è possibile assaggiare la famosa bevanda magica.

Mentre sono iniziati i lavori sulla serie HBO di Harry Potter, i fan potranno festeggiare per la prima volta la stagione della Burrobirra, nei parchi di Orlando e di Hollywood.

Universal Studios Hollywood e Universal Islands of Adventure celebreranno la stagione della Burrobirra ma la festa vera e propria si svolgerà in California, dal 15 marzo al 30 aprile, dove nella sezione hollywoodiana verrà allestito il Banco dei Gelati di Florian Fortebraccio.

Aperto dal 29 marzo a Honeydukes, i fan di Harry Potter potranno gustare ben 10 menu di gelati nel parco, in una location che probabilmente somiglierà a quella presente negli Universal Studios Florida. Tra i vari gusti spicca ovviamente quello alla Burrobirra, la bevanda apprezzata da Harry Potter e dai suoi amici Ron e Hermione.



Nonostante sia una saga apprezzata e amata in tutto il mondo, Harry Potter è un argomento spinoso per un'attrice del franchise. Nei giorni scorsi una star di Harry Potter ha criticato i fan adulti della saga, definendola 'per bambini'.