Harry Potter, caso J.K. Rowling: arriva anche la risposta di Rupert Grint

Dopo la presa di posizione di Daniel Radcliffe ed Emma Watson nei confronti delle recenti dichiarazioni di J.K. Rowling, accusata da molti di transfobia, è ora arrivata la risposta di un altro protagonista della saga di Harry Potter

Rupert Grint, interprete di Ron Weasley, in una recente intervista con il Times ha commentato: "Sono fermamente dalla parte delle comunità transgender e concordo con quanto detto da molti dei miei colleghi. Le donne trans sono donne a tutti gli effetti. Gli uomini trans sono uomini a tutti gli efffetti. Dovremmo avere tutti il diritto di vivere con amore, senza giudicare o essere giudicati."

Nelle scorse ora ha detto la sua sull'argomento anche Dan Fogler, il Jacob Kowalski della saga di Animali Fantastici, tramite un lungo post su Twitter: "In un momento già storicamente difficile, credo nell'incoraggiare chiunque all'apertura, all'inclusione e all'amore. Se una persona dice di essere un uomo, una donna o di qualunque genere, merita di essere trattato con rispetto e supporto, al di là del suo aspetto esteriore. Nessuno ha il diritto di etichettare o classificare un'altra persona. Pensi perciò sei.

Mi impegno a proseguire la mia educazione per diventare un alleato della comunità trans che ha già sofferto molto a causa della discriminazione. Adoro JK e la ringrazio per aver creato il ruolo di una vita, Jacob Kowalski. Il cuore della storia e del personaggio di Jacob è che gli umani no-mag sono considerati di un'altra razza da molti maghi. Jacob si innamora in qualche modo di una strega e sebbene la loro relazione sia proibita, come molte storie di Jo ci insegna che l'amore trionfa su tutto e ad accettare le persone per ciò che sono. L'AMORE è la magia più potente e non può essere contenuta. Dobbiamo amarci a vicenda per come siamo e per come vogliamo essere. Questa è la magia che deve accadere."

Infine, durante una recente intervista con Variety è intervenuto anche Steve Kloves, sceneggiatore di tutte le pellicole di Harry Potter eccetto il quinto capitolo. Queste le sue parole.: "La diversità è la nostra forza. In questi tempi complicati, è più importante che mai far sentire le donne e uomini transgender, e le persone non-binarie, al sicuro e accettati per ciò che sono. Sembra davvero poco da chiedere."

