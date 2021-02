Harry Potter e le Carte dei Maghi: quali sono le più rare?

Tra gli elementi più caratteristici dell'universo di Harry Potter, le Figurine delle Cioccorane sono delle carte collezionabili ottenibili attraverso raffiguranti le le confezioni delle rane saltanti di cioccolato e raffiguranti le immagini dei maghi e delle streghe più famosi del mondo creato da J.K. Rowling.

Queste speciali carte, introdotte in Harry Potter e la pietra filosofale durante il primo viaggio dei maghetti a bordo dell'Hogwarts Express, vengono collezionate principalmente dagli studenti, che amano scambiarle e collezionarle proprio come accade per le figurine dei babbani. Una particolarità dei personaggi raffigurati nelle immagini è il fatto che essi non sono sempre presenti all'interno della carta: d'altronde, come fa notare Ron parlando della figurina di Silente, "non puoi pretendere che resti lì tutto il giorno, no?".

Rispetto ai libri e agli adattamenti cinematografici, la "lore" della Carte delle Streghe e dei Maghi Famosi è stata ampliata con l'uscita del videogioco di Harry Potter e la camera dei segreti pubblicato da EA nel 2002, per cui la Rowling ha create le prime 101 figurine del set. Qui le carte vengono divise in tre categorie a seconda della rarità: Bronzo (le più facili da ottenere), Argento (le non comuni) e Oro (le più rare).

Tra le più rare, oltre quella di Silente, troviamo per esempio le carte dell'ex preside di Hogwarts Armando Dippet, Morgana La Fay, i quattro fondatori della scuola (Priscilla Corvonero, Godric Grifondoro, Salazar Serpeverde e Tosca Tassorosso) e dello stesso Harry Potter.

Ogni carta è inoltre fornita di una breve descrizione del personaggio. Questa per esempio è quella di Silente: "Albus Silente, attuale preside di Hogwarts. Considerato da molti il più grande mago dell'era moderna. Silente e' noto soprattutto per avere sconfitto nel 1945 il mago del male Grindelwald, per avere scoperto i dodici modi per utilizzare sangue di drago e per i suoi esperimenti di alchimia, insieme al collega Nicolas Flamel. Il professor Silente ama la musica da camera e il bowling."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla storia di Hoghwarts tra origine e segreti.