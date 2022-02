Harry Potter e la Camera dei Segreti, ecco in quale scena è visibile un membro della crew!

Anche i migliori sbagliano: la storia del cinema è costellata di film, anche piuttosto famosi, incappati in qualche errore grossolano (si pensi al soldato con gli occhiali ne Il Signore degli Anelli, a titolo di clamoroso esempio). Neanche una saga come quella di Harry Potter, dunque, può ritenersi immune al fenomeno.

Il film incriminato, in questo caso, è Harry Potter e la Camera dei Segreti, secondo capitolo del franchise sul maghetto più amato al mondo: in una sequenza del film di Chris Columbus, infatti, è possibile vedere chiaramente un operatore finito (poco) magicamente nell'inquadratura. Ma di quale scena stiamo parlando?

Si tratta, nella fattispecie, della sequenza del Club dei Duellanti: quando Piton aiuta Draco a rialzarsi dopo averlo visto scaraventare in aria da un incantesimo di Harry, infatti, basta mettere in pausa la riproduzione al momento giusto per adocchiare, all'estremità sinistra dell'inquadratura, un personaggio con tanto di camera in spalla che, a occhio, poco sembrerebbe aver a che fare con mantelli, bacchette magiche e simili.

Avevate mai fatto caso a questo strafalcione? Fatecelo sapere nei commenti! Certo è, comunque, è che nessun errore o disattenzione potrà mai intaccare l'immenso amore dei fan per questa saga.