Harry Potter e la camera dei segreti, Jason Isaacs consigliò il look di Lucius Malfoy

Harry Potter e la camera dei segreti è una delle pellicole della saga più amate dai fan di tutto il mondo. Il look di un particolare personaggio pare sia stato scelto dall'attore che lo interpretava facendolo diventare, in breve tempo (anche per il suo aspetto) uno dei più odiati dell'intera saga.

E' scontato che l'istinto respingente nei confronti di un villain passi anche per il modo in cui si presenta su schermo. Molto spesso, quei personaggi che si presentano con un look algido, ambiguo e meno immediato risultano essere meno "simpatici" al pubblico che va in sala. Ovviamente, questo è successo anche con Lucius Malfoy, definito da tutti uno dei villain per eccellenza della saga di Harry Potter. Il suo interprete, Jason Isaacs, fu il primo a consigliare ai costumisti e ai parrucchieri i lunghi capelli biondi del suo personaggio.

Lo stesso Isaacs ha parlato molto di Lucius Malfoy rammaricandosi della sua stupidità nel quadro della macrotrama di Harry Potter. Uno degli elementi consigliati dall'attore che esaltarono maggiormente il regista fu la possibilità che Lucius avesse un bastone da passeggio nel quale nascondere la sua bacchetta. Jason Isaacs si innamorò talmente tanto dell'oggetto di scena, da aver provato a rubarlo negli ultimi giorni di set prima di essere scoperto da coloro che lavoravano dietro le quinte.

