Harry Potter e la Camera dei Segreti e quell'abbraccio finale che imbarazzava Emma Watson

Il finale di Harry Potter e la Camera dei Segreti è sicuramente un bel momento per i nostri piccoli protagonisti: il basilisco è sconfitto, i ragazzi (e i gatti) pietrificati sono stati salvati e tutto è pronto per i festeggiamenti conclusivi di un anno decisamente turbolento (che novità, direte voi).

Festeggiamenti che vedono quindi Harry e Ron riunirsi finalmente a Hermione, anche lei vittima (fortunatamente in maniera non irreversibile) delle scorribande del basilisco in giro per Hogwarts: la felicità è tanta e un abbraccio fra i tre amici sembra il minimo, nonostante Emma Watson, all'epoca delle riprese, non facesse salti di gioia all'idea.

L'attrice, all'epoca appena dodicenne, ammise infatti di essere terribilmente imbarazzata dal dover abbracciare Rupert Grint e Daniel Radcliffe davanti a tutta la troupe: per facilitarle le cose, il regista Chris Columbus le permise quindi di modificare la scena in modo che Hermione abbracciasse il solo Harry, scambiandosi invece con Ron un'imbarazzata stretta di mano (che molti fan interpretarono, col senno di poi, come segno dell'attrazione fra i due personaggi che si sarebbe poi palesata gli anni successivi).

L'abbraccio tra Watson e Radcliffe fu però talmente fugace da costringere Columbus, in sede di montaggio, a "bloccare" il film per qualche secondo in modo da dare l'impressione che fosse durato di più. Un bel po' di grattacapi, insomma, per una scena apparentemente semplicissima! A creare problemi, comunque, non era la sola Emma Watson: Rupert Grint, ad esempio, ha ammesso di essersi costruito una pessima reputazione sul set di Harry Potter.