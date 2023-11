Harry Potter e Il calice di fuoco, Emma Watson rischiò di farsi male durante le riprese!

Harry Potter e Il calice di fuoco nel percorso di crescita del maghetto più amato della storia del cinema ha un ruolo fondamentale sancendo una definitiva crescita del personaggio. Una delle scene più iconiche del film, però, è stata riprovata decine di volte per renderla il più "magica" possibile.

Il momento, ovviamente, è quello del ballo del ceppo organizzato come cerimonia e festa "collaterale" al torneo Tremaghi al quale possono partecipare tutti gli studenti del quarto anno e i loro invitati per l'evento. La scena ha il merito di essere un "passaggio" fondamentale per il rapporto tra Weasley e Hermione che iniziano ad essere sulla via sottile che potrebbe trasformare il loro legame da quello di una semplice amicizia ad una storia d'amore. Un particolare de Il calice di fuoco fu addirittura rimpianto da Rupert Grint.

Uno dei momenti più belli del film vede protagonista Hermione al centro della classica "trasformazione Cenerentola" scendendo le scale della sala con un abito rosa diventato in breve tempo iconico. Pare però che per arrivare a girare quella scena siano stati fatti diversi tentativi che furono caratterizzati da cadute e bloopers molto comici. La prima volta che Emma Watson tentò di girare la scena, inciampò nell'abito rischiando di farsi male cadendo per le scale davanti a lei.

