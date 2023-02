Harry Potter e il Calice di Fuoco, chi ha messo il nome di Harry nel Calice?

In Harry Potter e il Calice di Fuoco avviene ciò che tutti speravano potesse non verificarsi mai: Voldemort torna in possesso del suo corpo e dei suoi poteri, pronto a mettere nuovamente a ferro e fuoco il mondo dei maghi (e non solo). Ma chi è a giocare un ruolo fondamentale nel piano del Signore Oscuro per tornare definitivamente in vita?

Non si può, infatti, ridurre il tutto al solo Codaliscia: a permettere a Tom Riddle di realizzare il suo piano è infatti Barty Crouch Jr., l'uomo grazie al quale Harry si trova a dover partecipare suo malgrado al pericolosissimo Torneo Tremaghi.

Dopo aver preso le sembianze di Malocchio Moody grazie alla pozione polisucco, infatti, il figlio di Barty Crouch inserisce il nome di Harry nel Calice di Fuoco, eludendo senza troppi problemi la barriera creata da Silente per evitare che maghi troppo giovani si candidassero a un torneo in cui si rischia seriamente di lasciarci le penne.

La partecipazione di Harry alla competizione è infatti un passaggio fondamentale per condurre il nostro alla passaporta situata al centro del labirinto della terza prova: Malocchio/Crouch, non a caso, si prodiga per tutta la durata del film nel tentativo di facilitare le cose ad Harry, in modo che il maghetto possa giungere indenne a sollevare quella Coppa Tremaghi destinata a condurlo al cimitero, dritto tra le braccia di Voldemort e Peter Minus.

Un personaggio che non rivedremo più nel corso della saga, ma fondamentale perché gli eventi facciano il loro corso: chissà cos'avrebbe escogitato il Signore Oscuro, senza avere a disposizione il suo fidato servitore! Va detto, comunque, che le azioni di Crouch sembrerebbero aver messo in luce delle enormi pecche nella selezione operata dal Calice di Fuoco.