Harry Potter, i bus dello studio tour aiutano a trasportare il personale medico in UK

In piena pandemia globale il trasporto e la circolazione sono sicuramente tra i problemi principali di ogni paese, ma nel Regno Unito un po' di magia sta certamente aiutando la causa... Grazie a Harry Potter.

In tempi oscuri come questi, anche nel mondo magico si impara a fare di necessità virtù, e soprattutto, non si voltano le spalle al mondo babbano.

Nel Regno Unito, ora che le visite guidate ai Warner Bros. Studios di Leavesden sono momentaneamente interrotte a causa dell'emergenza sanitaria, gli organizzatori del servizio di navette legato al tour di Harry Potter hanno deciso di mettere a disposizioni i propri veicoli per traspotare il personale sanitario del West Herts Hospitals Trust.

Facendo la spola tra tre diversi edifici ospedalieri, i bus aiutano a migliorare e rendere più agevole la circolazione per medici, infermieri, e operatori sanitari, fornendo un aiuto davvero prezioso in un periodo in cui si sa, si fa quel che si può.

In più, non è da sottovalutare la praticità della soluzione: non solo viene offerto un servizio regolare in aggiunta a quello pubblico, che favorisce sicuramente in misura maggiore gli orari dei dipendenti ospedalieri, ma essendo i veicoli di discrete dimensioni, è più facile anche praticare il dovuto distanziamento sociale al loro interno.



La magia di Harry Potter non finisce mai davvero di stupire.