Harry Potter, buon compleanno Ginny Weasley! Bonnie Wright compie 30 anni

Non ci rassegneremo mai al fatto che i protagonisti di Harry Potter siano cresciuti con noi: il tempo, però, è passato anche per Daniel Radcliffe e soci, come ci ricorda oggi il compleanno di una delle protagoniste dell'iconica saga tratta dai libri di J.K. Rowling.

Stiamo parlando di Bonnie Wright, meglio conosciuta dai fan di Harry Potter come Ginny Weasley: l'attrice che diede volto alla sorellina di Ron ha infatti compiuto i suoi primi 30 anni lo scorso 17 febbraio, ricordando a tutti noi quanto tempo è passato dai giorni in cui la vedevamo arrossire e perdere l'utilizzo della parola davanti al miglior amico di suo fratello.

Nata il 17 febbraio del 1991, Wright non si è ovviamente fermata ai soli film di Harry Potter: la nostra ha infatti frequentato la University of Arts di Londra proprio durante le riprese dei film della saga, diplomandosi nel 2012. Nel corso degli anni l'attrice si è reinventata come modella riscuotendo anche un certo successo, ma non ha mai abbandonato il mondo del cinema, recitando in alcune produzioni come My Dad is Scrooge e Who Killed Nelson Nutmeg e, nel frattempo, studiando anche da regista e sceneggiatrice (il suo corto Separate We Come, Separate We Go fu anche premiato ai BAFTA Graduate e a Cannes).

