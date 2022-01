Harry Potter, Brian Cox doveva essere nel cast: ecco per quale ruolo fu contattato!

Nel suo libro di memorie Putting the Rabit in the Hat, dopo essersi scagliato contro Johnny Depp definendolo sopravvalutato, l'attore Brian Cox ha rivelato anche di aver sfiorato una parte nel franchise cinematografico di Harry Potter.

L'attore 75enne ha raccontato di essere stato in lizza per la parte di Alastor Moody alias Malocchio, personaggio che ha esordito nel film Harry Potter e il Calice di Fuoco e che nel franchise è stato interpretato da Brendan Gleeson. A tal proposito Brian Cox ha detto: "Penso che qualcuno abbia sollevato una croce infuocata pur di non farmi essere in Harry Potter, perché tutti i miei amici erano già dentro al cast. Penso che la parte che avrei dovuto interpretare fosse quella che poi ha avuto Brendan Gleeson, Malocchio Moody, ma diciamolo: Brendan era più alla moda di me in quegli anni, era un nome più forte, e questa è l'unica cosa che conta in questo mondo. Inoltre, è molto più bravo di me come attore!"

Tra le pagine della sua autobiografia l'attore ha anche rivelato di aver sfiorato un ruolo in Game of Thrones: per la serie dark fantasy di HBO tratta dai romanzi di George RR Martin, Brian Cox avrebbe dovuto interpretare Robert Baratheon, ruolo notoriamente affidato all'attore Mark Addy.

In quale ruolo avreste visto maggiormente Brian Cox, in quello di Malocchio o in quello del re di Westeros? Ditecelo nei commenti.