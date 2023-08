Harry Potter, anche Bonnie Wright non era contenta della Ginny dei film

Harry Potter è un franchise il cui successo non si può certo limitare ai romanzi scritti da J.K. Rowling, nel tempo infatti sono stati molti i media in cui è stato portato. Ovviamente il primo che torna alla mente è il cinema, grazie all'iconica saga cinematografica con protagonista Daniel Radcliffe.

Tuttavia, se pur è vero che al cinema il franchise di Harry Potter ha ottenuto un successo invidiabile, rimanendo così ad oggi nella memoria collettiva di molti, è pur vero che non è tutto oro quello che luccica.

Gli appassionati dei romanzi originali lo sapranno già, ma non tutto quello che c'è nei libri è stato poi trasposto in maniera fedele nei film, anzi numerose sono state le divagazioni o addirittura i tagli di intere storyline riguardanti certi personaggi.

Di recente infatti, Bonnie Wright, interprete di Ginny Wesley nella saga cinematografica, ha dichiarato di non essere per niente soddisfatta di come è stato trattato il suo personaggio, dato che nei romanzi quest'ultimo aveva certamente di più da offrire, non apparendo solo come l'amore del giovane Harry Potter.

"Inevitabilmente, molte scene del mio personaggio sono state tagliate nei film, quindi non ho potuto mostrare molto di Ginny", ha condiviso l'attrice durante il podcast Inside of You.

"Mi sento abbastanza delusa, c'erano molte parti di lei che non sono riuscite ad emergere, proprio perché non le sono state date scene per farlo. Questo mi ha fatto sentire frustrata".

E voi cosa ne pensate?