Harry Potter, Bonnie Wright: 'Ginny mi manca, ma è un bene che le cose restino così'

Quando per circa un decennio della tua vita fai parte di una saga come quella di Harry Potter, uscirne è davvero difficile: lo sanno bene gli attori protagonisti del franchise, da Daniel Radcliffe a Emma Watson, passando per Rupert Grint, Tom Felton e Bonnie Wright, che più volte hanno dovuto confrontarsi con il loro passato.

Proprio l'attrice di Ginny, però, sembra essere particolarmente in pace con sé stessa da questo punto di vista: dopo averci spiegato quale potrebbe esser stato il futuro della sorella di Ron Weasley secondo lei, infatti, Wright si è anche detta tranquilla al pensiero di non poter più tornare dalle parti di Hogwarts.

"Spero che mantengano la saga così com'è. Penso sia come una capsula del tempo, se la apri cambia tutto e tutto comincia a sembrare diverso. Certo, mi manca interpretare Ginny, ma ormai sono abituata all'idea che lei sia in qualche modo compressa in quei 7 anni ad Hogwarts" sono state le parole dell'attrice che ha prestato il suo volto ad uno dei personaggi femminili più importanti della serie.

Siete anche voi dello stesso avviso di Bonnie Wright o vi piacerebbe vedere dei sequel? Diteci la vostra nei commenti! Tom Felton, dal canto suo, si è detto assolutamente disposto a tornare nei panni di Draco Malfoy.