Harry Potter e il Black Friday: quali sono i migliori regali dal Wizarding World?

Il Black Friday è sempre un'ottima occasione per anticiparsi con i regali di Natale o, semplicemente, per approfittare di qualche offerta su qualcosa che si desideri da tempo: gli articoli targati Wizarding World rientrano ovviamente nel bailamme di sconti attualmente in corso, per la gioia dei fan di Harry Potter.

Le opportunità da cogliere, in queste ore, sono un bel po': il mondo del marketing a tema Harry Potter è immenso e variegato, per cui è davvero difficile non trovare qualcosa di proprio gradimento in queste ultime, frenetiche ore di Black Friday.

Si va dall'ovvio cofanetto con i DVD della saga (sembrano non essere interessate dagli sconti, invece, le edizioni in Blu-Ray) ad un bel po' di set Lego, tra cui quello di casa Dursley, dell'espresso per Hogwarts e della torre di astronomia di Hogwarts (niente da fare, invece, per i set più costosi come l'intero castello della scuola di magia e stregoneria).

Ce n'è anche per gli appassionati di giochi da tavolo: in queste ore potete infatti trovare in sconto alcune edizioni di Trivial Pursuit ed Indovina Chi a tema Harry Potter. Insomma, cosa state aspettando? Il Black Friday non durerà in eterno! A proposito di shopping, qualche giorno fa a New York è stato inaugurato un nuovo store a tema Harry Potter.