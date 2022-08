Harry Potter, Bathilda Bagshot è un personaggio chiave per la saga?

Il mondo di Harry Potter è ricco di personaggi di varia natura, ognuno dei quali svolge il proprio ruolo nella saga. Alcune figure sono chiaramente protagoniste altre, sono meno importanti. Tra queste ultime rientra anche Bathilda Bagshot che secondo alcuni fan sarebbe una personalità molto più influenti di quanto si possa credere.

La strega, storica della magia, ha vissuto per molto tempo a Godric's Hallow ed è stata proprio lei a presentare il giovane Grindelwald a Silente. Senza di lei insomma, il potente mago non avrebbe mai incontrato l'uomo che sarebbe diventato il suo più grande amore e il suo peggior nemico, e gli eventi nel mondo dei maghi sarebbero potuti andare in modo molto diverso.

Un utente di Reddit suggerisce addirittura che Bathilda Bagshot possa aver avuto un'importanza più capitale di quanto si possa pensare per la saga di Harry Potter. In quanto storica della magia, avrebbe infatti influito notevolmente nella formazione del giovane Tom Riddle, aiutandolo a rintracciare le proprie origini familiare fino a giungere al suo legame con Salazar Serpeverde.

Inoltre, per via dei suoi forti legami con la famiglia Potter, successivamente avrebbe anche potuto aiutare Silente nelle sue indagini contro Voldemort, svelando all'amico di vecchia data parte dei malefici piani del Signore Oscuro. Questo, svelerebbe di fatto come mai Voldemort stesso avesse deciso di uccidere un'anziana signora apparentemente innocua.

