Harry Potter, il bar in cui JK Rowling scrisse i libri riapre al pubblico dopo un incendio

Il bar in cui J.K Rowling diede vita alla magia di Harry Potter finalmente riapre al pubblico dopo la distruzione causata da un incendio.

Così come in Harry Potter, c’è un lieto fine anche per il locale di Edimburgo in cui J.K Rowling, che ha guadagnato 10 milioni di dollari con Harry Potter e la maledizione dell’erede, ha impresso su carta le avventure del maghetto più famoso al mondo. L’Elephant house Cafè, questo il nome del bar, fu severamente danneggiato a causa di un incendio nell’agosto del 2021, e adesso riaprirà a distanza di 3 anni nel 2024. Queste le parole di David Taylor, proprietario del locale a BBC Scotland:

“Provo un sollievo inimmaginabile. Se il liquidatore mantiene la parola data, i lavori di ristrutturazione potranno essere eseguiti abbastanza rapidamente una volta completati i lavori strutturali. Si parla di fine primavera-inizio estate per la riapertura. Sono stati anni terribili, e avrei potuto andarmene con i soldi dell'assicurazione, ma non l'avrei mai fatto perché voglio che il locale torni a prosperare. Rimarrò sempre al fianco del mio caffè".

In ogni caso, per tutti i fan di Harry Potter che volessero provare a trovare la stessa ispirazione di J.K Rowling, esiste un secondo Elephant House Cafè a Victoria Street che ha aperto di recente. Al suo interno c’è anche il tavolino in cui si sedeva la scrittrice ad immaginare quel mondo pieno di magia e avventura.

