Harry Potter, Bandai annuncia il Tamagotchi con le creature della saga!

Il franchise di Harry Potter ha introdotto svariate creature magiche (anche grazie alla trilogia prequel Animali fantastici e dove trovarli), perciò Bandai Namco Entertainment, celebre società giapponese, ha colto l'occasione per lanciare due tipologie di Tamagotchi ispirate alla saga sul maghetto più famoso di sempre.

In particolare, sarà possibile scegliere quale creatura allevare tra le 25 disponibili – da Edvige a Fierobecco, da Crosta a Grattastinchi, dal Thestral allo Snaso, e tante altre, – che dovranno essere sfamate, accarezzate e stimolate attraverso divertenti attività. In caso contrario, potrebbero decidere di scappare o combinare disastri!

Nella descrizione completa del gadget troviamo anche due stili di conchiglie collezionabili (Creature magiche e Castello di Hogwarts), due diverse modalità di gioco (Harry Potter e Animali fantastici), la possibilità che compaiano i personaggi più celebri (come Ron, Hermione e Newt) e quattro minigiochi (traducibili in Caccia all'Oro, Consegna delle Lettere, Volo sull'Ippogrifo e Scassinatura del Lucchetto). Il prezzo del Tamagotchi sarà di 19,99 dollari, e approderà nel mercato statunitense il 18 luglio 2023. La data di uscita in Italia è ancora ignota. Per approfondire l'argomento, ecco la storia e il ritorno del Tamagotchi, l'animaletto virtuale simbolo degli anni '90.

"I fan di Harry Potter hanno dimostrato tutta la loro gratitudine nei confronti del mondo magico creato dai libri, oltre a essere pronti per immergersi al suo interno" ha dichiarato Tanya Sexton, direttrice Bandai. "Siamo entusiasti di offrire un nuovo modo di interagire con tutte le fantastiche creature della saga".

A proposito di animali magici, una domanda sorge spontanea: perché Harry Potter non può vedere i Thestral prima della morte di Cedric?