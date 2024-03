Harry Potter solo per bambini? Jessie Cave reagisce alle parole di Miriam Margolyes

Tra le ospiti del Dream It Con lo scorso weekend insieme ad altri membri del cast di Harry Potter, Jessie Cave, interprete di Lavanda Brown nella saga cinematografica sulle avventure letterarie di J.K. Rowling, ha risposto alle frasi della collega Miriam Margolyes, che aveva criticato certi fan adulti ancora ossessionati dal franchise.

Cave, presente in Il principe mezzosangue e nei due episodi de I Doni della Morte, ha commentato le parole della collega:"È un peccato che sia successo. Sapete com'è lei, un po' particolare. E penso che non volesse essere interpretata in quel modo".

Miriam Margolyes ha interpretato la professoressa Pomona Sprite e qualche giorno fa ha dichiarato che Harry Potter è una storia per bambini e che i fan adulti dovrebbero esserne fuori ormai. Secondo Jessie Cave, la saga letteraria e poi cinematografica ha avuto un'importanza fondamentale per molte persone:"Non mi piace che abbia detto così" ha ribadito "È una cosa incredibile ciò che ha fatto Harry Potter, ha creato una comunità".



Pur essendo grata al franchise, Miriam Margolyes ha preso le distanze da Harry Potter e dalla passione smodata per la saga:"Sono passati venticinque anni, vi rimangono bloccati, mi preoccupo per loro".

Alla convention parigina hanno partecipato, oltre a Jessie Cave, anche Rupert Grint (Ron Weasley), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Matthew Lewis (Neville Paciock) e Alfred Enoch (Dean Thomas).

Se siete fan adulti e non la pensate come Miriam Margolyes ecco la recensione della reunion di Harry Potter, concretizzatasi un paio d'anni fa.

