Harry Potter Back to Hogwarts 2023: al via le celebrazioni, scoprite tutti gli eventi

Harry Potter è stato superato da Barbie come miglior incasso nella storia di Warner Bros Pictures, ma i festeggiamenti ad Hogwarts non subiranno variazioni né interruzioni.

Il 1 settembre, come ogni anno, i fan di Harry Potter si riuniscono per celebrare il Back To Hogwarts, una delle ricorrenze più iconiche nel calendario degli appassionati di Harry Potter in tutto il mondo, che segna il momento in cui giovani maghi e streghe salgono a bordo del Hogwarts Express dal binario 9 e ¾ per iniziare un nuovo anno di magiche avventure alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

In occasione del Back To Hogwarts 2023, venerdì 1 settembre e sabato 2 settembre verrà installata un’area dedicata a Harry Potter presso la stazione centrale di Milano: all’interno dell’area i fan dell’amatissimo mago potranno vivere la loro personale esperienza di viaggio verso Hogwarts, con tre diverse aree celebrative per la realizzazione di foto e video. Ognuna di queste aree è pensata per ripercorrere alcuni dei momenti più iconici del viaggio verso la scuola: dal muro di mattoni da attraversare alla stazione di King’s Cross a Londra, alla piattaforma del binario 9 e ¾, fino alla Sala Grande di Hogwarts per lo smistamento nelle case. Nell’area saranno presenti anche 3 statue 1:1 dei protagonisti della saga: Harry Potter, Hermione Grenger, e Ron Weasley.

Inoltre, i negozi Lego (25 negozi specializzati) lanceranno una meccanica esclusiva per festeggiare il Back To Hogwarts: dall’1 al 13 settembre acquistando prodotti Lego Harry Potter per un valore di 130€, si avrà la possibilità di ricevere in omaggio un playset Harry Potter. Per i più golosi, poi, segnaliamo che quest’anno il gruppo Sperlari, leader dei prodotti stagionali e dei dolcificanti e proprietario del marchio Paluani, porterà sulle tavole degli italiani la magia di Harry Potter con un dolce lievitato perfetto da condividere: la Torta Boccino D’Oro Paluani, farcita di crema pasticcera e ricoperta di scagliette di cioccolato fondente, da spolverare con polvere dorata e decorare con le magiche ali. Ma spazio anche Witor’s, che lancerà sul mercato la prima linea completa di snack dolci ispirata al magico mondo di Harry Potter e alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts: cioccolato che scoppietta sul palato, rane tridimensionali che svettano sulle barrette, biglietti del treno per Hogwarts che si trasformano in biscotti, cristalli dorati che luccicano come oro, pop corn caramellati che si rivelano solo dopo l’assaggio.

