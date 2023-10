Harry Potter, il bacio tra Harry e Ginny fu un incubo per i due attori: scoprite perché

Essere parte, da giovanissimi, di un’opera cinematografica enorme e dal successo straordinario come Harry Potter, può portare, come contropartita della fama, a dover vivere momenti imbarazzanti e a cui non sempre si sia preparati. È il caso per esempio della scena del bacio che ha visto coinvolti Daniel Radcliffe e Bonnie Wright.

Dopo aver analizzato le parole di Tom Felton a proposito del ruolo di Draco in Harry Potter, torniamo a parlare delle trasposizioni dei romanzi di J.K. Rowling per riportare i racconti di Daniel Radcliffe e di Bonnie Wright sul bacio cinematografico che hanno dovuto portare in scena in Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

Gli attori del franchise sono sempre stati molto aperti a proposito dell’imbarazzo provato sul set in determinate occasioni e, durante un’intervista con Access Hollywood, il protagonista di Guns Akimbo si è soffermato sulla scena del bacio con Ginny Weasly, interpretata proprio da Bonnie Wright.

Queste, nel merito, le parole dell’attore: “Il bacio è stato… bello. All’inizio è stato un po’ strano. È stata una di quelle cose che all’inizio erano state un po’ imbarazzanti, perché conosco Bonnie da quando aveva 9 anni e io ne avevo 11”.

Le parole di Radcliffe fanno il paio con le dichiarazioni sull’argomento della Wright: “È stato strano” Ci conoscevamo da così tanto. È stato particolare dover guardare qualcuno in maniera differente”.

Difficoltà che fanno certamente parte della vita di ogni attore e che si sono ingigantite, pur restando in un ambito divertente, per la giovane età dei due protagonisti e per il fatto che si conoscessero tanto bene.

A proposito dell’interprete di Miracle Workers, vi lasciamo a un’analisi della carriera di Daniel Radcliffe al di fuori della saga di Harry Potter.