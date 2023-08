Harry Potter, quante bacchette ha rotto Daniel Radcliffe? 'Un rumor che voglio smentire'

Harry Potter è pieno di storie di dietro le quinte. In una saga così lunga è impossibile non avere racconti succulenti su ciò che succedeva sul set. Uno dei più amati riguarda le tantissime bacchette distrutte sul set da Daniel Radcliffe. L'attore, però, ha volto smentire la cosa una volta per tutte.

Mentre il pubblico attende qualche notizia in più sulla nuova serie HBO di Harry Potter, Daniel Radcliffe è tornato a parlare dei suoi tempi sul set della celebre saga, cercando di smentire una diceria su di lui che gira ormai da più di un decennio. Secondo alcuni dietro le quinte, l'attore avrebbe rotto più di 100 bacchette durante le riprese ma, nel corso degli anni, l'interprete ha cercato in tutti i modi di smentire questo luogo comune poco lodevole nei suoi confronti.

In una intervista su Wired, l'attore ha parlato di questa diceria chiarendo di aver rotto appena una dozzina di bacchette, anzi, massimo una ventina. ""C'è una cosa che a volte vedo su Twitter, [un] fatto sorprendente o una cosa strana salta fuori, ed è, 'Daniel Radcliffe ha rotto cento bacchette sul set.' Non così tante, ragazzi. Mi piaceva usarle e tamburellarmi sulla gamba per tutto il tempo... e alla fine, sai, li logori e si rompono. Ma sì, non erano così tanti. Sento che tutti ne hanno rotte alcune. E probabilmente avevo 12 anni... massimo una ventina" ha concluso l'ex interprete del celebre maghetto.

Pare che all'epoca dei casting, JK Rowling avesse rifiutato Robin Williams per un importante ruolo in Harry Potter.