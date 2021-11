Harry Potter, tutto sulla Bacchetta di Sambuco: quali sono i suoi poteri?

A vent'anni dall'inizio della saga cinematografica di Harry Potter, i protagonisti sono grati al franchise e riconoscono l'importanza che ha avuto nelle loro carriere, come dimostrano le recenti dichiarazioni di Daniel Radcliffe. I fan continuano a riflettere su ogni aspetto del film, come ad esempio i poteri della Bacchetta di Sambuco.

Nella saga di Harry Potter, la Bacchetta di Sambuco è uno dei tre doni della Morte, insieme alla Pietra della Resurrezione e al Mantello dell'Invisibilità. A differenza di altre bacchette, può connettersi solo con qualcuno che abbia sconfitto il precedente proprietario. È appartenuta tra gli altri a Draco Malfoy e Severus Piton, ma quello che dimostra le migliori abilità con la bacchetta è Silente.

Per oltre quattro decenni, dopo averla conquistata in un duello con Gellert Grindelwald, Silente è rimasto il proprietario della Bacchetta di Sambuco e ha usato i suoi poteri a fin di bene, educando gli studenti e proteggendoli dai pericoli che si nascondono al di fuori dalle mura di Hogwarts.

I fan della saga, intanto, hanno accolto con gioia la notizia della reunion del cast di Harry Potter. Sebbene non possa ingannare la morte come la Pietra della Resurrezione, la Bacchetta di Sambuco può invertire gli effetti di danni apparentemente irreparabili. Per esempio, Harry Potter riesce a usarla per riparare la sua bacchetta rotta. Sebbene creata dalla Morte, quindi, la bacchetta, come dimostra anche Silente, è molto più efficace al servizio della vita.