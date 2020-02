Harry Potter: l'audiobook de Le Fiabe di Beda il Bardo sarà narrato dagli attori dei film

In attesa di novità sul terzo capitolo di Animali Fantastici, i fan di Harry Potter possono gioire per l'arrivo del primo audiobook dedicato a Le fiabe di Beda il Bardo, la collezione di racconti introdotta nel capitolo finale della saga il cui libro è stato pubblicato nel 2008.

Come annunciato da un video dell'account ufficiale del Wizarding World (che trovate in calce), l'audiolibro sarà narrato da una varietà di attori che hanno partecipato alle saghe di Harry Potter e Animali Fantastici e allo spettacolo teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede.

Noma Dumezweni, interprete di Hermione Granger nel seguito scritto dalla Rowling, presterà la sua voce per La storia dei Tre Fratelli, la fiaba che racconta l'origine dei Doni della Morte; Bonnie Wright, la Ginny Weasley dei film, leggerà invece Baba Raba e il ceppo ghignante, mentre Evanna Lynch (Luna Lovegood) narrerà La fonte della buona sorte; Jason Isaacs (Lucius Malfoy) racconterà Lo stregone dal cuore peloso, e infine Warwick Davis (il Professor Flitwick) narrerà Il mago e il pentolone salterino.

Dulcis in fundo, Jude Law tornerà a vestire i panni di Albus Silente per leggere le note scritte sul libro dal preside di Hogwarts, il quale ha lasciato in eredità la propria versione de Le fiabe di Beda il Bardo a Hermione nel capitolo finale della saga originale.



L'attore riprenderà il ruolo anche in Animali Fantastici 3, le cui riprese sono programmate per questa primavera in vista dell'uscita a novembre 2021: la Warner Bros., lo ricordiamo, è ancora intenzionata a realizzare una saga di cinque film.

Stando a Comicbook.com, l'audiolibro sarà disponibile dal 31 marzo 2020 su Audible al prezzo di $14,95.