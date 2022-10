Harry Potter, l'attrice della Professoressa Sprite confessa: 'Ho guadagnato poco'

Harry Potter non smetterà mai di far parlare di sé. Che siano rivelazioni (tardive) del cast o pettegolezzi più o meno fondati e montati ad hoc da giornalisti, saremo sempre circondati da un po' di magia. L'ultima curiosità in ordine di tempo ce l'ha offerta la Professoressa Sprite, che del suo cachet ha parlato in una recente intervista a Metro.

C'è chi era geloso del rapporto sul set tra Daniel Radcliffe e Gary Oldman, ci sono stati amori taciuti, altri palesati dopo 20 e poi c'è stata Miriam Margolyes, che con la sua Professoressa Sprite ha scritto un pezzetto dell'infanzia di milioni di bambini.

Nonostante le poche apparizioni, Margolyes ha lasciato il segno nel mondo magico di Harry Potter e come insegnante di erbologia ci è entrata subito nel cuore. L'attrice ha candidamente rivelato quanto sia stata pagata per questo fortunato ruolo e la cifra potrebbe sorprendervi. Harry Potter e la Camera dei Segreti, il primo film in cui è apparsa, ha guadagnato 879,8 milioni di dollari al botteghino. Naturalmente i protagonisti principali hanno visto il loro portafoglio lievitare esponenzialmente dopo il primo film, ma per l'attrice la paga è stata di 60.000 sterline. Stipendio più che dignitoso, ma che messo a paragone con gli incassi ed i numeri dell'intera saga appare quanto mai esiguo.

Non possiamo comunque non ricordare, anche in questa occasione, un collega di Miriam Margolyes: Robbie Coltrane ed il suo Rubeus Hagrid, recentemente scomparso e di cui sono state rese note, da poco, le cause della sua morte.