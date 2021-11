Harry Potter, gli attori saranno presenti di persona alla reunion? L'indizio di Tom Felton

Potrebbe non essere solo su Zoom la reunion del cast di Harry Potter annunciata in occasione del 20esimo anniversario dall'uscita della Pietra Filosofale al cinema, e a darci un convincente indizio è proprio uno dei suoi protagonisti, Tom Felton.

Si aprirà alla grande il 2022 dei Potterhead, perché HBO Max ci offrirà un evento magico e indimenticabile.

Come annunciato qualche giorno fa, la piattaforma streaming di casa Warner Warner festeggerà in grande il 20esimo anniversario della saga cinematografica di Harry Potter con un evento speciale al quale sarà presente anche il cast originale, ma finora non erano trapelati dettagli al riguardo.

In particolare, con le abitudini prese a causa della pandemia, era lecito domandarsi se gli attori saranno effettivamente "on location", ovvero di persona agli studios di Warner Bros., o se come per tante altre occasioni negli ultimi due anni si farà affidamento al potere della tecnologia e si opterà per dei collegamenti virtuali.

Tuttavia, un recente post di Tom Felton a.k.a. Draco Malfoy su Instagram potrebbe aver fugato ogni dubbio in merito: l'attore ha infatti condiviso la foto di un trailer che farebbe da camerino, come si legge nelle targhe di fianco alle porte, sia a lui che all'interprete di Sirius Black, l'attore Premio Oscar Gary Oldman.

Questa potrebbe dunque essere la prova che attendevamo che sì, i nostri beniamini si riuniranno nuovamente di persona su un unico palco per celebrare la magia del mondo di Harry Potter.

Per scoprire cosa accadrà davvero quel giorno dovremo però attendere il nuovo anno.