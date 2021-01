Harry Potter, quali attori hanno interpretato Albus Silente?

Albus Silente è senza dubbio uno dei personaggi più importanti e significativi della saga di Harry Potter: mentore, preside comprensivo ma dalla mano ferma, mago di straordinaria potenza ma essere umano vittima come tutti delle proprie debolezze, l'uomo che sconfisse Gellert Grindelwald è entrato nel cuore di tutti i fan della serie.

Come tutti ricorderete, l'Albus Silente visto sul grande schermo ha avuto più di un volto: il primo di cui facemmo la conoscenza fu quello dolce e saggio di Richard Harris, ritenuto ancora oggi da molti il più adatto ad incarnare tutti gli aspetti del personaggio descritto da J.K. Rowling nei suoi libri.

Il primo passaggio di testimone avvenne quindi con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: in seguito alla morte di Harris, infatti, fu Michael Gambon a vestire i panni del preside di Hogwarts. L'attore fu accolto da critiche generalmente positive, ma non mancò qualche fan scontento dei suoi modi forse eccessivamente rudi e severi per un personaggio solitamente calmo e rassicurante come il nostro Albus.

Fu Toby Regbo, invece, ad interpretare il giovane Silente nei flashback presenti negli ultimi due film della saga; l'Albus Silente ormai adulto visto in Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, invece, è stato interpretato da un acclamatissimo Jude Law. A proposito dei protagonisti della saga del maghetto, comunque: ecco chi è la sosia di Emma Watson che non sapeva chi fosse Hermione.