Harry Potter, le associazioni di Quidditch cambieranno il nome allo sport del mondo magico

A seguito dei commenti sulle persone trans dell’autrice di Harry Potter, JK Rowling, le associazioni statunitensi e britanniche dedite al quidditch cambieranno il nome dello sport del mondo magico per allontanarsi dal marchio e dall’immagine dell’autrice.

Il Quidditch, come i fan del maghetto sapranno bene, è uno sport fittizio praticato su manici di scopa inventato dalla Rowling, tuttavia è stato trovato un modo per giocarci anche nella vita reale. La scorsa settimana però, le associazioni US Quidditch, UK Quidditch e Major League Quidditch hanno iniziato il processo di modifica del nome dello sport.

Altri nuovi commenti della Rowling e il fatto che il nome ‘Quidditch’ sia un marchio registrato dalla Warner Bros. hanno portato a questa decisione. Saranno effettuati alcuni sondaggi tra gli appassionati nei prossimi mesi per arrivare a un nuovo nome per lo sport.

“Man mano che il gioco è cresciuto, il nome 'quidditch', che è un marchio registrato della Warner Bros., ha limitato l'espansione dello sport, incluse ma non limitate alle opportunità di sponsorizzazione e trasmissione. Entrambe le leghe si aspettano che questo cambio di nome consentirà nuovi ed entusiasmanti sviluppi per i nostri giocatori, fan e volontari mentre lo sport continua a crescere", hanno affermato in una dichiarazione congiunta US Quidditch e la Major League Quidditch.



"Inoltre, le leghe sperano che un cambio di nome possa aiutarli a continuare a prendere le distanze dai lavori di JK Rowling, l'autrice della serie di libri di Harry Potter, che negli ultimi anni è stata sempre più esaminata per le sue posizioni anti-trans. Il nostro sport ha sviluppato una reputazione come uno degli sport più progressisti al mondo in materia di uguaglianza e inclusività di genere, in parte grazie alla sua regola che stabilisce che una squadra non può avere più di quattro giocatori dello stesso sesso sul campo alla volta. Entrambe le organizzazioni ritengono che sia imperativo essere all'altezza di questa reputazione in tutti gli aspetti delle loro operazioni e credono che questa mossa sia un passo in quella direzione".



UK Quidditch ha fatto eco a queste parole sottolineando che lo sport sta crescendo oltre il franchise, e un cambio di nome consentirebbe crescita, sponsorizzazione ed espansione.



“Distanziarci da JK Rowling consoliderà lo sport e la comunità come lo spazio inclusivo che già è. Sin dall'inizio, l'inclusione di tutte le persone, indipendentemente da razza, sesso, identità di genere o background, è stato fondamentale nel nostro sport. Non possiamo continuare a chiamarci quidditch ed essere associati a JK Rowling mentre continua a fare commenti dannosi e odiosi contro i molti atleti transgender, personale e volontari che chiamano questa comunità sportiva casa”.



Un portavoce della Rowling, The Blair Partnership, ha dichiarato: "Quidditch Premier League, US Quidditch e la Major League Quidditch non sono mai stati approvati o concessi in licenza da JK Rowling".



Mentre i fan attendono con ansia la reunion del cast di Harry Potter, che cosa ne pensate di questa presa di posizione da parte delle associazioni?