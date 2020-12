Harry Potter, in arrivo una nuova edizione della saga letteraria: ecco le copertine

La magia di Harry Potter tornerà ancora una volta a vivere sulle pagine dei libri con una nuova edizione dalla veste grafica aggiornata. Vediamo insieme le nuove copertine.

La maratona di Harry Potter su Canale 5 chiuderà un 2020 decisamente da dimenticare se non per qualche gioia sparsa qua e là (come l'appena menzionata maratona televisiva, la seconda che ci ha accompagnato in questi mesi difficili), ma anche l'anno che verrà si aprirà nel segno del maghetto con la cicatrice.

Dal 21 gennaio in libreria e online sarà possibile infatti acquistare la nuova edizione della saga di Harry Potter edita, come sempre qui in Italia, da Salani Editore.

Le nuove copertine, che vedete anche nella nostra gallery, presentano una grafica decisamente differente rispetto a quelle delle passate edizioni, a partire dal font molto più asciutto. E non pochi utenti del web hanno accolto questo cambiamento con lo stesso sentimento che sostengono provenire dalle stesse cover, ovvero una certa freddezza.

Al momento non ci è noto sapere se cambierà qualcosa anche nella traduzione, ma se ci pensiamo non è passato poi molto tempo da quando nelle ristampe dei volumi successive alle prime edizioni si decise di adottare delle traduzioni più fedeli al senso originale dei nomi anglosassoni, stravolgendo quelle che chi era cresciuto con la saga (letteraria e cinematografica) era ormai abituato a leggere e sentire (qualcuno ha detto Tassofrasso?).

Voi che ne pensate? Vi piace questa nuova veste grafica? Fateci sapere nei commenti.