Harry Potter, arrivano le lettere da Hogwarts nel primo teaser della reunion!

Natale è sempre un periodo magico per i fan di Harry Potter: la saga del maghetto è diventata negli anni un vero e proprio classico delle festività natalizie, per cui non riusciamo a pensare ad un momento migliore per permetterci di scoprire qualcosa in più circa l'attesissima reunion in arrivo su HBO Max.

Mentre viene confermata la contemporaneità della reunion di Harry Potter tra Italia e Stati Uniti, dunque, HBO decide di cominciare a fare sul serio mostrandoci un primo, brevissimo teaser di quello che si annuncia come uno degli eventi televisivi più attesi degli ultimi anni.

Teaser che si apre come ogni avventura nel Wizarding World che si rispetti dovrebbe, vale a dire con l'arrivo delle lettere da Hogwarts: lettere che, stavolta, non vengono però consegnate a degli undicenni alle prime armi o del tutto ignari dell'esistenza della magia, ma a un paio di nomi che i fan della saga ideata da J.K. Rowling conosceranno fin troppo bene.

Ecco quindi Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) aprire la sua lettera, seguito da Matthew Lewis (Neville Paciock) e da un Mark Williams già pronto a prendere il treno; prima di loro, l'inconfondibile sguardo di Helena Bonham-Carter si alza da una copia della Gazzetta del Profeta.

Che aspettative avete per questa reunion? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che tutti i film di Harry Potter sono disponibili su Prime Video a partire da questo mese.