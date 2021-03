Harry Potter arriva su Sky Cinema: un canale tutto dedicato alla saga, anche in streaming!

Per la prima volta su Sky Cinema arriva un canale interamente dedicato agli 8 film della saga cinematografica di Harry Potter, il fenomeno mondiale nato dalla penna di JK Rowling.

Da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile è prevista una programmazione h24 dedicata alle avventure del celebre maghetto interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley e Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton.

La saga inizia nel 2001 con l'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale, diretto da Chris Columbus, narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo arriva il secondo capitolo, sempre di Columbus, Harry Potter e la camera dei segreti, in cui il protagonista, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa.

Nel 2004 Alfonso Cuaròn firma la regia di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ancora oggi il capitolo più apprezzato della saga e quello che ha conferito all’ambientazione di Hogwarts e dintorni la caratteristica atmosfera 'dark' che avrebbe contraddistinto anche i capitoli successivi: nel film Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. Per il quarto episodio Harry Potter e il calice di fuoco la regia passa a Mike Newell, cui spetta il compito di raccontare non solo tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, ma soprattutto il ritorno in scena dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes).

Seguirà il ciclo finale diretto da David Yates, regista di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e il doppio film Harry Potter e i Doni della Morte, nel quale Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux per porre fino al regno del Signore Oscuro. Tutti i titoli, lo ricordiamo, saranno disponibili nella collezione on demand, anche in 4K.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, secondo nuove dichiarazioni di WarnerMedia, in futuro potrebbero arrivare nuovi film della saga di Harry Potter. Inoltre, sapete quanti Oscar ha vinto Harry Potter?