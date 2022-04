Harry Potter, arriva una nuova miniatura da collezione dedicata ad Hermione!

In occasione dei 20 anni di Harry Potter è stata rilasciata una nuova miniatura di Hermione Grenger che prepara la pozione polisucco, una delle scene più iconiche de La Camera dei Segreti, il secondo film dedicato al celebre maghetto di Hogwarts.

Con un'altezza di 5,5" e una larghezza di 7,8 pollici, questa statua magica in scala 1:10 è un oggetto da collezione davvero imperdibile per i fan di Harry Potter. La giovane maga interpretata da Emma Watson si mostra intenta a preparare la celebre pozione che permette di cambiare il proprio aspetto nel famoso bagno infestato da Mirtilla Malcontenta. La miniatura, i cui preordini sono già aperti, si presuppone che verrà venduta a partire dal 2023, ad un prezzo di 129,99 dollari per la versione base e 159,99 dollari per la versione deluxe.

"Al secondo piano del castello di Hogwarts, sopra la Sala Grande, nel temuto bagno della ragazza nota con il nome di Mirtilla Malcontenta, un luogo evitato dagli studenti perché infestato dal suo fantasma, la giovane studentessa della scuola di magia e migliore amica di Harry Potter e Ron Weasley, prepara la pozione polisucco. Seduta sotto le griglie davanti al vecchio lavabo, studia attentamente per preparare la pozione circondata da fialette e un piccolo calderone per la produzione della formula".

