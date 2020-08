Harry Potter, arriva le meravigliosa Funko Pop della rapina alla Gringot

Finora la Funko ha pubblicato davvero una marea di statuette in vinile da collezione dedicate al franchise di Harry Potter, ma nelle ultime ore l'azienda ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova linea molto particolare, dedicata ovviamente al Magico Mondo di Harry Potter ma in veste festiva e invernale.

Le nuove Funko Pop! dedicate infatti a Harry, Ron, Hermione, Albus Silente e Hagrid sono infatti interamente incentrate sul Natale e sulle varie iterazioni cinematografiche dei protagonisti dei libri di J.K. Rowling. Abbiamo così un Harry con la sciarpa rossa, la bacchetta e il boccino d'oro, Ron con cappello di lana, maglione della madre e una caramella, Hermione con un regalo in mano, Silente praticamente vestito da Babbo Natale magico (con la sua solita tunica) e infine Hagrid ricoperto di neve con un bel albero di Natale stretto nel braccio destro.



La vera chicca di questa nuova collezione è però un'altra, per la precisione la Funko Pop! di Harry, Ron ed Hermion in groppa al drago della Gringot, durante la loro rocambolesca fuga all'inizio di Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2. Uno dei momenti più eccitanti di tutti e gli 8 film confezionati dalla Warner Bros.



Potete pre-ordinarla al seguente link.



