Harry Potter: il gigantesco set LEGO di Diagon Alley che non pensavate di volere

Il prossimo, sontuoso e gigantesco pezzo da collezione di LEGO Harry Potter è il set 75978 interamente dedicato a Diagon Alley, la via della magia nascosta nel cuore di Londra, composto da ben quattro edifici (da sei negozi), 14 minifigure (incluse quattro esclusive del set) e tanto altro ancora da scoprire.

Nel nuovo set LEGO Harry Potter di Diagon Alley i fan potranno trovare anche il negozio di Bacchetta di Olivander, gli strumenti per scrivere di Scribbulus, forniture di qualità per il Quidditch, la gelateria Florean Fortescue, la libreria Flourish & Blotts, i Tiri Vispi Weasley e il Daily Prophet con interni magnificamente dettagliati.



Una volta uniti tutti i pezzi, il set LEGO Harry Potter di Diagon Alley misura più di un metro di larghezza. Tra le componenti esclusive ci sono quattro minifigure dedicate a Gilderoy Allock, Florean Fortescue, Lucius Malfoy e il fotografo del Daily Prophet. Se volete procedere con il pre-ordine è possibile farlo in esclusiva solo su LEGO.com al prezzo di 399,99 dollari a partire da domani, 1° settembre 2020.



È molto probabile che il set si esaurirà velocemente, dunque vi conviene seguire attentamente la pagina dalle 21:00 di questa sera. Intanto vi lasciamo alle immagini del set LEGO Harry Potter di Diagon Alley.



Vi lasciamo al nostro speciale sulla saga di Harry Potter.