Harry Potter, l'appello ai fan: basta calzini sulla tomba di Dobby!

I fan di Harry Potter hanno dovuto digerire perdite importanti nel corso della saga, ma nessuna ha probabilmente avuto l'impatto di quella di Dobby: l'elfo domestico, nonostante un esordio non proprio dei più simpatici, ha saputo conquistarsi negli anni la nostra simpatia per poi spezzarci i cuori con una delle morti più strazianti della serie.

Il ricordo di Dobby, dunque, continua inevitabilmente ad essere omaggiato anche a distanza di più di un decennio dall'uscita dell'ultimo film del franchise: gli stessi fan che ora chiedono un adattamento de La Maledizione dell'Erede non smettono, ad esempio, di lasciare calzini sulla spiaggia in cui David Yates girò la scena del sacrificio dell'elfo... Nonostante a qualcuno la cosa cominci a dare un po' fastidio.

In queste ore, infatti, il National Trust of Wales ha chiesto in via ufficiale ai fan di Harry Potter di smetterla di depositare indumenti sulla tomba del povero ex-elfo domestico della famiglia Malfoy, situata sulla spiaggia di Freshwater West nel Pembrokeshire, in Galles. "Il memoriale resterà a Freshwater West [...], ma chiediamo ai fan di limitarsi a fare foto durante le visite per preservare il paesaggio" si legge nel comunicato.

Siamo sicuri, d'altronde, che Dobby apprezzerebbe lo stesso: il calzino più importante, in fin dei conti, l'elfo l'ha già ricevuto un bel po' di anni fa! Questioni ambientali a parte, comunque, pare che un po' di gente continui a confondere Daniel Radcliffe con Elijah Wood.