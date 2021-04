Harry Potter, annunciati 8 nuovi set LEGO: ci sarà anche una sorpresa speciale per i fan!

Buone notizie per i fan del Wizarding World! Il Gruppo Lego e Warner Bros. Consumer Products hanno annunciato l'arrivo di una nuova collezione di set LEGO dedicati alla saga di Harry Potter, e in particolare alle prime tre avventure del celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling.

Come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia, infatti, i nuovi set riprendono alcuni dei momenti più "magici" de La Pietra Filosofale, La Camera dei Segreti e Il Prigioniero di Azkaban, dal primo incontro con Fuffi alla Scacchiera della professoressa McGranitt, passando per l'incidente con la pozione Polisucco e la prima visita all'incantevole villaggio di Hogsmeade. Inoltre, per la gioia dei collezionisti, alcuni dei nuovi set presentano al loro interno un'esclusiva minifigure dorata per celebrare il 20° anniversario di LEGO Harry Potter.

Di seguito potete trovare tutti i dettagli sui prodotti:

Hogwarts: Errore della pozione polisucco - I costruttori possono unirsi a Harry, Ron ed Hermione mentre preparano la potente pozione Polisucco nel bagno di Mirtilla Malcontenta e, ingerendola, si trasformano. Non dimenticare di esplorare il tunnel nascosto sotto il lavandino.

- I costruttori possono unirsi a Harry, Ron ed Hermione mentre preparano la potente pozione Polisucco nel bagno di Mirtilla Malcontenta e, ingerendola, si trasformano. Non dimenticare di esplorare il tunnel nascosto sotto il lavandino. Hogwarts: Incontro con Fuffi - Le giovani streghe e i giovani maghi possono tentare la fortuna superando di nascosto il cane gigante a 3 teste e raggiungere la botola prima che Fuffi si svegli!

- Le giovani streghe e i giovani maghi possono tentare la fortuna superando di nascosto il cane gigante a 3 teste e raggiungere la botola prima che Fuffi si svegli! Visita al villaggio di Hogsmeade – Fai un giretto nel villaggio innevato di Hogsmeade per comprare degli stuzzicanti pallini acidi da Mielandia™ o ordinare una rinfrescante burrobirra ai Tre Manici di Scopa.

– Fai un giretto nel villaggio innevato di Hogsmeade per comprare degli stuzzicanti pallini acidi da Mielandia™ o ordinare una rinfrescante burrobirra ai Tre Manici di Scopa. La Camera dei Segreti di Hogwarts – I costruttori in erba possono mettersi in gioco nella Camera dei Segreti, mentre Harry combatte contro Tom Riddle e il Basilisco.

– I costruttori in erba possono mettersi in gioco nella Camera dei Segreti, mentre Harry combatte contro Tom Riddle e il Basilisco. La scacchiera di Hogwarts – I fan di LEGO possono cimentarsi nel gioco magico per salvare la Pietra Filosofale e utilizzare i pezzi ancora e ancora fino a padroneggiare anche l'arte degli scacchi babbani.

– I fan di LEGO possono cimentarsi nel gioco magico per salvare la Pietra Filosofale e utilizzare i pezzi ancora e ancora fino a padroneggiare anche l'arte degli scacchi babbani. Harry Potter ed Hermione Granger - I bambini possono aumentare la magia e il divertimento con questi modelli in mattoncini alti 26 cm di Harry Potter™ e Hermione Granger™, ricreando alcuni dei loro momenti preferiti dei film.

- I bambini possono aumentare la magia e il divertimento con questi modelli in mattoncini alti 26 cm di Harry Potter™ e Hermione Granger™, ricreando alcuni dei loro momenti preferiti dei film. Fanny, la Fenice di Albus Silente – I fan LEGO possono immortalare la magica personalità e il modo di volare così aggraziato di Fanny, l'intelligente Fenice dei film di Harry Potter.

– I fan LEGO possono immortalare la magica personalità e il modo di volare così aggraziato di Fanny, l'intelligente Fenice dei film di Harry Potter. Hogwarts: Prima lezione di volo – I costruttori possono montare su un manico di scopa e partecipare a una lezione di volo con Madama Bumb, lanciandosi in un volo spericolato tra le torri di Hogwarts.

I nuovi set saranno disponibili dal 1° giugno su Lego.com, nei LEGO store e presso i rivenditori selezionati. Alcuni di essi sono già disponibili per il pre-order a partire da oggi 16 aprile.

