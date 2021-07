Harry Potter, annunciata la nuova tappa del Global Tour nel 2022

Warner Bros. ha annunciato l'intenzione di portare Harry Potter: The Exhibition nel contesto di una grande città. E per il 2022 il dado è tratto e l'organizzazione ha scelto finalmente la location adatta ad ospitare il più grande evento a tema Hogwarts, dedicato alla saga letteraria e cinematografica creata dalla penna di J.K. Rowling.

La première della mostra si terrà a Philadelphia, in Pennsylvania. Ma in realtà sarà un vero e proprio tour e i fan di tutto il mondo potranno godersi alcune parti dell'evento dedicato a Harry Potter e Animali fantastici.

Oggetti di scena, costumi, location e installazioni realizzate ad hoc. Nel frattempo Harry Potter e la maledizione dell'erede torna a teatro, con diversi cambiamenti.



Larry Dubinsky, presidente e CEO del The Franklin Institute, è piuttosto orgoglioso del fatto che questa mostra globale inizi a Philadelphia:"Siamo entusiasti che Harry Potter: The Exhibition farà il suo debutto in tournée mondiale nel 2022 al Franklin Institute, mettendo Philadelphia sotto i riflettori nazionali, attirando centinaia di migliaia di visitatori nella regione e fornendo mesi di entrate nel turismo sostenibile".

Harry Potter: The Exhibition verrà lanciato al Franklin Institute all'inizio del 2022. Anche se non è chiaro in quale direzione proseguirà il tour, coloro che stanno aspettando con impazienza possono controllare gli aggiornamenti sul sito ufficiale.



Per quanto riguarda la saga invece molti fan si chiedono quale sorpresa riserverà il futuro: Harry Potter potrebbe tornare in futuro in una serie tv?