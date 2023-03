Harry Potter, annunciata la data d'apertura del Warner Bros. Studio Tour di Tokyo

Dopo mesi di attesa è stata ufficialmente comunicata la data d'apertura del Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter. Si tratta di una delle più grandi attrazioni tematiche che aprirà ai fan il dietro le quinte del franchise letterario e cinematografico partorito dalla mente e dalla penna di J.K. Rowling.

Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter sarà aperto al pubblico dal 16 giugno e condurrà i visitatori all'interno del mondo di Hogwarts - su Everyeye leggete la recensione della reunion di Harry Potter - e Animali Fantastici, passando dalla Sala Grande alla Foresta Proibita fino a Diagon Alley.

Sarà possibile scolarsi una Burrobirra e unirsi al pubblico per assistere ad una partita di Quidditch:"Lo Studio Tour è un'esperienza completamente nuova per i fan di Harry Potter in Giappone e sono così entusiasta di aprire i cancelli il 16 giugno. Oltre a fantastiche funzionalità interattive, molteplici opportunità fotografiche e il negozio di Harry Potter più grande del mondo, lo Studio Tour presenterà in esclusiva una serie di incredibili set cinematografici unici nel loro genere" ha commentato Torben Jensen, VP e GM di Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.



Prima di partire per un viaggio in Giappone all'avventura, tra i segreti del mondo del maghetto potete recuperare la saga in streaming: nel nostro approfondimento potete scoprire perché Harry Potter conquista anche Netflix.