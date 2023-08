Harry Potter, quanti anni ha Voldemort e quando è nato?

Avventurarsi tra i segreti dell'universo letterario e cinematografico di Harry Potter non è sempre cosa facile, soprattutto per via della ricchezza di dettagli e sfumature che si sono inseguite e accumulate nel corso del tempo.

Dopo esserci chiesti se Piton alla fine era buono o cattivo, al netto della straordinaria interpretazione del compianto Alan Rickman, andiamo a dare un'occhiata alla carta d'identità del temibile villain del ciclo del maghetto con la cicatrice: quando è nato Voldemort, al secolo Tom Marvolo Riddle (per i più affezionati alla traduzione italiana, Orvoloson)?

Inizialmente frutto di un calcolo incrociato tra i vari indizi dispersi tra i libri, dopo la fine del ciclo principale di libri sappiamo un po' tutto della sua nascita, dal luogo alla data, passando per i genitori.

Sappiamo, per esempio, che gli eventi che portarono all'espulsione di Hagrid da Hogwarts, tra cui il suo presunto coinvolgimento nell'apertura della Camera dei Segreti, avvennero nel 1942, quando il guardiacaccia della Scuola era al terzo anno e Riddle, più grande, frequentava il quinto.

A ulteriore conferma, sappiamo che Silente andrà a trovarlo all'Orfanotrofio Wool nel 1938, quando Tom aveva 11 anni, in tempo per entrare nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Un breve calcolo ci porta al 1927 e, infatti, Tom Marvolo Riddle è nato il 31 dicembre 1926.

Non tutti sanno, invece, che Lord Voldemort era di fatto un "mezzosangue", da padre babbano, il signor Tom Riddle Senior, e da Merope Gaunt, che si pensa avesse utilizzato un filtro d'amore per farlo innamorare di lei. Tuttavia, a un certo punto la donna avrebbe provato a liberarlo dalla morsa dell'amore artefatto nella speranza che l'uomo nel frattempo si fosse davvero innamorato di lei, ma così non fu e la Gaunt si trovò sola, incinta di Tom, a bussare alla porta dell'orfanotrofio Wool, dove morì poco dopo il parto.

Quanto all'età di Tom, possiamo ottenerla dalla data della sua morte, ovvero il 2 maggio 1998 a 72 anni dalla sua nascita.

Se siete alla ricerca di altre curiosità sulla saga, scommettiamo che almeno una volta vi siete chiesti perché Harry non può vedere i Thestral prima della morte di Cedric, nonostante il sacrificio di sua madre.