Harry Potter, in quali anni si svolge precisamente la saga?

La recente reunion di Harry Potter ha commosso molti, tra attori e fan, e ha puntato nuovamente i riflettori sulla celebre saga ideata da JK Rowling. Tutti i millennials hanno avuto l'opportunità di vivere il fenomeno nel momento in cui è esploso, e adesso una domanda sorge spontanea: in che anni è ambientato Harry Potter?

Infatti la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts che ammiriamo nei film e di cui leggiamo nei libri, sembra un luogo senza tempo. Le tradizioni e il look da grande castello antico, ci fanno pensare a qualcosa che si rifà a un'epoca lontana, ma ci riporta anche alla mente luoghi come le vecchie Università inglesi, dove il tempo sembra non essere mai passato e la tradizione resta ben salda. Dunque in che periodo si trovano i nostri protagonisti?

Partiamo dalle date dei film, realizzati tra il 2001 e il 2011: l'inizio della saga cinematografica è arrivato ben 4 anni dopo l'uscita del libro. Infatti il primo romanzo è datato 1997, ma Rowling aveva iniziato la stesura già nel 1990, impiegando ben 6-7 anni per creare questo mondo. Un lungo lavoro che, in fin dei conti, è stato abbondantemente ripagato. Proprio questo ci fa comprendere che la saga dovrebbe essere ambientata all'inizio degli anni '90. Tra l'altro sappiamo che Harry è nato il 31 Luglio 1980, e proprio questa informazione ci aiuta a trovare una coordinata più precisa. Infatti sappiamo che Potter riceve la chiamata per la scuola di magia all'età di 11 anni: nel primo film/libro ci troviamo dunque nel 1991.

Adesso, mentre NOW mette a disposizione tutti i film e lo speciale per un rewatch, Emma Watson si dice pronta per un'altra reunion... Magari per i 15 anni!