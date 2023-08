Harry Potter, quanti anni ha Silente? Non è così scontato!

Se scoprire l'età di Voldemort vi ha incuriositi, aspettate di leggere qualche numero sul conto di Albus Percival Wulfric Brian Silente o, come ama definirlo Hagrid, "il miglior Preside che Hogwarts abbia mai avuto!".

Al contrario della sua nemesi, Silente ha vissuto una vita lunga e avventurosa e il suo viso non nasconde affatto i segni del tempo. In una lunga intervista del 2000, la Rowling spiegò che i maghi tendono ad avere un'aspettativa di vita maggiore rispetto ai babbani, dichiarando, per la figura di Silente, un'età di circa 150 anni.

Tuttavia, questa affermazione viene smentita dalla stessa autrice quando si fa riferimento alla sua nascita, nel mese di agosto 1881. Quanto alla sua morte, invece, sappiamo che il tragico episodio della Torre di Astronomia è avvenuto verso la fine dell'anno scolastico del 1997, nel mese di giugno. Un rapido calcolo, dunque, ci consente di affermare che Silente sia morto all'età di 115 anni.

Quanto ai suoi parenti più stretti, il fratello minore Aberforth sarebbe nato in un periodo non meglio precisato tra il 1883 e il 1884. Nel 1997, dunque, avrebbe avuto tra i 112 e i 113 anni. La sorellina Ariana, invece, era nata nel 1885 ma scomparve accidentalmente nel 1899 all'età di appena 14 anni.

