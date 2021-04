Harry Potter: quanti anni avrebbero i protagonisti nel 2021?

Nella nostra mente Harry Potter è un po' come Peter Pan, imprigionato per sempre in quel lembo d'età che va dagli 11 ai 17 anni (con quella breve parentesi dei "19 anni dopo" dell'ultimo capitolo della saga). Ma quanti anni avrebbe oggi, in realtà, il personaggio interpretato da Daniel Radcliffe? E i suoi amici?

Partiamo proprio dal nostro Harry: come ogni fan dovrebbe sapere, il maghetto partorito dalla mente di J.K. Rowling nasce il 31 luglio 1980 e si troverebbe dunque a festeggiare durante la prossima estate il suoi 41esimo compleanno. Altro che studente di Hogwarts!

Situazione simile per Ron e Hermione: il primo viene al mondo il 1 marzo 1980 ed avrebbe quindi già compiuto i suoi 41 anni, mentre la brillante strega interpretata da Emma Watson è la più anziana del terzetto, essendo nata il 19 settembre 1979 e viaggiando quindi per i 42 anni. Chi conosce la profezia del Prescelto, inoltre, sa bene che quanto detto sull'età di Harry vale anche per quella del buon Neville Paciock, nato solo un giorno prima del nostro eroe.

Niente paura, comunque: checché ne dica la carta d'identità, i nostri amici di Hogwarts resteranno per sempre gli studenti poco avvezzi al rispetto delle regole che abbiamo imparato ad amare, che sia sulle pagine dei libri o nei film della saga cinematografica. A proposito dei film del franchise, intanto, pare che l'aver fatto parte di Harry Potter abbia causato qualche problema a Matthew Lewis.